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Hoşgeldiniz
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Hoşgeldiniz

Biz burada hayatın spontan, keyif veren, endişesiz ve eğlenceli anlarına ve o anların bize yaşattığı pozitif duygulara odaklanıyoruz. Cildinizin temizliği için doğadan ilham alarak hazırlanan Alalin sıvı sabun ailesi paraben ve gluten içermez. Doğadan gelen bitki özleriyle yeni Alalin sıvı sabun ürü...

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Hakkımızda
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Hakkımızda

ALALİN Ailesi olarak, büyük bir özenle geliştirdiğimiz, kişisel&nbsp; temizlik ürünlerimizle gurur duymanızı sağlayacak ürünlerimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz.Temizliğin sadece nasıl yapıldığıyla değil neden yapıldığıyla da ilgilenerek tüm iş süreçlerimizi bu amaç doğrultusunda yönetiyoruz.Kişis...

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Misyon & Vizyonumuz
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Misyon & Vizyonumuz

Misyonumuz; markamız için birlikte emek verdiğimiz çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımız, temas ettiğimiz tüm tüketiciler ve üzerinde yüksek etkiye sahip olduğumuz çevreye karşı kurumsal davranışlar konusunda en yüksek standartlar için mücadele vereceğiz.Vizyonumuz; kalite ve inovasyonu işimizin mer...

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Öne Çıkan Ürünler

Öne Çıkan Ürünlerimiz

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Zeytin Çiçeği 500 ml
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Zeytin Çiçeği 500 ml
Kod: ZC052025-1
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Pudra Kokulu 500 ml
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Pudra Kokulu 500 ml
Kod: PK052025-1
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Bebe Temizleme Pamuğu 60 lı
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Bebe Temizleme Pamuğu 60 lı
Kod: BP-60
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Pamuklu Çubuk Bebe 60 lı
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Pamuklu Çubuk Bebe 60 lı
Kod: PÇB-60
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Pamuklu Çubuk 100 lü
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Pamuklu Çubuk 100 lü
Kod: PÇ-100
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Okyanus Esintisi 1500 ml
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Okyanus Esintisi 1500 ml
Kod: OE15002025-1
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Beyaz Sabun 1500 ml
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Beyaz Sabun 1500 ml
Kod: BS15002025-1
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Zeytin Çiçeği 3 Lt
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Zeytin Çiçeği 3 Lt
Kod: ZC30002025-1
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Mutfakta Sağlık: Alüminyum Folyo mu, Pişirme Kağıdı mı? Hangisi Ne Zaman Kullanılmalı?
26 Eyl 2025
Mutfakta Sağlık: Alüminyum Folyo mu, Pişirme Kağıdı mı? Hangisi Ne Zaman Kullanılmalı?

Fırında yüksek ısıda hangisi kullanılmalı? Sıcak gıdalarla alüminyum folyonun teması neden sakıncalı olabilir? Alüminyum folyonun asıl süper gücü nedir? devamını oku .....

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Cildinize İyilik Yapın: Makyaj Temizliğinde Doğru Pamuk Kullanımı ve Sık Yapılan Hatalar
17 Tem 2025
Cildinize İyilik Yapın: Makyaj Temizliğinde Doğru Pamuk Kullanımı ve Sık Yapılan Hatalar

Makyajı silerken cildi çekiştirmenin zararları. Disk pamukların dokusu neden önemlidir? Aseton kullanırken tırnak etlerini koruma yöntemleri. devamını oku

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Gıdaları Çöpe Atmayın: Buzdolabı Poşetleri ile Tazeliği 2 Katına Çıkarma Rehberi
10 Ağu 2025
Gıdaları Çöpe Atmayın: Buzdolabı Poşetleri ile Tazeliği 2 Katına Çıkarma Rehberi

Hangi sebze/meyve yıkanarak, hangisi yıkanmadan saklanmalı? Et ve tavuk ürünlerini porsiyonlayarak dondurmanın önemi (Buzluk kokusunu önlemek için çift kilitli poşet kullanımı). Mevsim sebzelerini kışa hazırlarken "şoklama" yöntemi nasıl yapılır? devamını oku ...

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